محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً رقم 19 لسنة 2022 بتعيين ممثل خاص له. وجاء في الأمر الملكي: “يُعين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ممثلاً خاصاً لملك البحرين في المهام التي توكل إليه، ويُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل البحريني يصدر أمراً ملكياً بتعيين الشيخ محمد بن مبارك ممثلاً خاصاً له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.