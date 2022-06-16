stc تقدم أحدث التقنيات الرقمية في 64 موقعا بموسم جدة

محمد بن مسعود - الدمام - وفرت مجموعة stc الشركة الوطنية الرائدة في المملكة، وشريك موسم جدة مجموعة من الخدمات الرقمية لمواقع الموسم بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية والمساهمة في إثراء تجربة الزوار لهذا العام.
وتأتي هذه الجهود استكمالاً للدور الريادي الذي تبنته stc في استراتيجيتها لدعم وتمكين القطاعات المختلفة ومنها الشراكة الاستراتيجية التي أعلنت عنها المجموعة مع الهيئة العامة للترفيه تحقيقاً لجهودها في تمكين التحول الرقمي في المملكة.
وسخرت stc إمكانياتها البشرية بفريق تقني مكون من 200 مختصاً يعملون على الإشراف والدعم المستمر للمواقع والخدمات التقنية بالإضافة إلى تجهيز 64 موقع لخدمة مناطق الموسم وتزويدها بأفضل شبكة للجيل الخامس 5G، كما تم توفير 12 دائرة بسعة 12.75 GB بعدد من المواقع منها ملعب الجوهرة والسيتي ووك ونادي اليخوت والسوبردوم وجدة بيير بالإضافة إلى عربتين للتغطية الخارجية في موقع السيتي ووك.
وقدمت stc تجربة الألعاب التفاعلية في جناحها في منطقة السيتي ووك، كما أقامت جناح آخر لتقديم خدماتها ومنتجاتها لزوار الموسم في منطقة جدة بيير.
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