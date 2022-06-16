اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر أمر ملكي بتعيين الشيخ خالد بن علي نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيساً لمحكمة التمييز

محمد بن مسعود - الدمام - صدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم 20 لسنة 2022 بتعيين نائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لمحكمة التمييز. وجاء في الأمر الملكي؛ يُعين معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيساً لمحكمة التمييز، بدرجة وزير بحكم المنصب. ويُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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