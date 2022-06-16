موسم الغبيره.. الزعاق يكشف أبرز ملامحه ومناطق المملكة المتأثرة به

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة تشارك في ندوة حوارية مفتوحة بعنوان «العقوبات البديلة والسجون المفتوحة»

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