أول تعليق من «الأوقاف المصرية» على مقطع الغناء داخل أحد المساجد الكبرى

محمد بن مسعود - الدمام - اعترف صاحب الفيديو الراقص داخل مسجد بارتكابه الواقعة، حيث يعمل نقاشا في محافظة القليوبية، وأنه صور الفيديو داخل مسجد تتم فيه أعمال الصيانة والترميم.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالغناء والإتيان ببعض الحركات الاستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله واستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه.

وتم تحديد وضبط كل من القائم على النشر والشخص الذي قام بالظهور بمقطع الفيديو (نقاش – مقيم بالقليوبية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش، بوزارة الأوقاف ، الشيخ صبري ياسين دويدار في أول تعليق له على المقطع أن الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات بأحد المساجد، تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل المسجد الذي تم تصوير الفيديو به.

وتابع ياسين، في بيان للوزارة اليوم، أن هذا الشخص استغل تواجده بالمسجد أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به وقام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة شخص يدعى “ر.ع”، وتم تحرر بذلك المحضر رقم (10504) لسنة 2022م جنحة قليوب بتاريخ 15/ 6/ 2022م وجار إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وفتحت وزارة الأوقاف تحقيقا موسعا في واقعة تداول مقطع فيديو لشاب يرقص على أغاني شعبية ومهرجانات داخل مسجد مستخدما آلات الصوت الخاصة بالمسجد.