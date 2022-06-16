الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة ضد إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة ذات صلة بإيران الخميس.

ووفقا لرويترز تستهدف العقوبات شركات بتروكيماويات وشحن وشخصين.

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