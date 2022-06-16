بُشرى سارة من «التعليم» للطلاب بشأن اختبارات هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة التعليم على كافة المدارس على ضرورة التقيد بمعايير وضوابط خطة الاختبارات لمراحل التعليم العام لهذا العام 1443هـ.

وطالبت الخطة البُعد عن الأسئلة المركبة تركيباً تراكمياً معقداً، بمعنى ألا يتكون السؤال من أجزاء عدة يبنى كل جزء منها على نتائج الجزء السابق مما يسبب إحباطاً للطالب إذا تعثر في الإجابة على الأجزاء الأولى .

وأشارت إلى ضرورة البعد عن الأسئلة غير محددة الإجابة أو التي تحتمل إجابات عدة أو التي تكون الإجابة عليها مفتوحة كلياً بحيث تستغرق معظم وقت الطالب في الإجابة عنها، وتجنب الاعتماد في بناء الأسئلة على الملخصات والبعد عن التركيز على وحدات دراسية دون غيرها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت الوزارة في الخطة أنه يجب مراعاة أهداف المرحلة التعليمية التي تعد لها أسئلة الاختبارات، وأهداف المادة الدراسية التي يجرى تقويمها، وتطبيق جدول مواصفات كل مادة دراسية، والرجوع إلى البوابة الوطنية للتقويم. ووضوح ودقة الصور والأشكال الرسومية التي يتم استخدامها في الأسئلة، وأن تكون ضمن الدروس المحددة، وأن تحقق الصورة والرسم هدف السؤال الموضوعة لأجله.