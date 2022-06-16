محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، عن توفر 150 وظيفة بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات للجنسين.
وقالت الوزارة أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق20/ 11/ 1443هـ ، في هذه المناطق ( الرياض ، المدينة المنورة ، جازان ، عسير ، المنطقة الشرقية ، الباحة ، منطقة الجوف ، الحدود الشمالية ، نجران ، القصيم ، منطقة مكة المكرمة ، منطقة تبوك ، منطقة حائل ، ديوان بوزارة الزراعة ).
ومن الوظائف المتاحة ، أخصائي قانوني مساعد، أخصائي قانوني ممارس ، مراقب مالي مساعد ، مراجع داخلي مساعد ، أخصائي رقابة إدارية مساعد ، مطور برامج مساعد ، مساعد أخصائي استراتيجيات ، مطور برامج ممارس ، أخصائي إحصائي ممارس ، مصمم جرافيك مساعد ، مهندس جيولوجي مساعد، أخصائي تطوير إداري مساعد ، أخصائي إحصائي مساعد ، وأخصائي إدارة مشاريع ممارس .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر «للرجال والنساء».. 150 وظيفة شاغرة بوزارة البيئة في هذه التخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.