«للرجال والنساء».. 150 وظيفة شاغرة بوزارة البيئة في هذه التخصصات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، عن توفر 150 وظيفة بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات للجنسين.

وقالت الوزارة أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق20/ 11/ 1443هـ ، في هذه المناطق ( الرياض ، المدينة المنورة ، جازان ، عسير ، المنطقة الشرقية ، الباحة ، منطقة الجوف ، الحدود الشمالية ، نجران ، القصيم ، منطقة مكة المكرمة ، منطقة تبوك ، منطقة حائل ، ديوان بوزارة الزراعة ).

ومن الوظائف المتاحة ، أخصائي قانوني مساعد، أخصائي قانوني ممارس ، مراقب مالي مساعد ، مراجع داخلي مساعد ، أخصائي رقابة إدارية مساعد ، مطور برامج مساعد ، مساعد أخصائي استراتيجيات ، مطور برامج ممارس ، أخصائي إحصائي ممارس ، مصمم جرافيك مساعد ، مهندس جيولوجي مساعد، أخصائي تطوير إداري مساعد ، أخصائي إحصائي مساعد ، وأخصائي إدارة مشاريع ممارس .