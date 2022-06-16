شكرا لقرائتكم خبر عن كوادر وطنية متخصصة توظف خبراتها في تطوير الرياضات البحرية بموسم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقطب الألعاب البحرية في جدة ويفز العديد من زوار موسم جدة خصوصاً فئة الشباب الذين تستهويهم الفعاليات البحرية والمغامرات المائية التي تتميز فيها جدة ويفز.

وأكد راكان رجب مدير منطقة جدة ويفز على التنوع الفريد في الألعاب البحرية التي توفرها المنطقة، ومن بينها لعبة "الطيران المائي" التي تعد من أكثر الألعاب إقبالاً من الزوار حيث ترتقي على الأمواج لغاية 23 م مما يضيف طابع مميز من المتعة.

ويضيف بأن لعبة "SEBOOB" تمثل كذلك أحد التجارب البحرية الجديدة التي تمكن الزوار من الغوص تحت البحر لغاية مترين ونصف وتجتذب الهواة وعشاق الغوص، إضافةً إلى رياضة قارب "المجداف" الذي تحظى فعالياته باقبال من الزوار الذين يرغبون في استكشاف أنواع جديدة من الرياضات البحرية، كما استلهمت رياضة "الجت سيكي" محبي الشغف والمغامرات البحرية التي تأخذهم برحلات مميزة وسط البحر.

وأكد راكان الحاصل على رخصة في الغوص من قبل المنظمة العالمية للغوص أن الألعاب البحرية أضفت روح الحماس والتحدي والشغف لدى الزوار، لاسيما بأن رياضة الدراجة المائية تعد من الرياضات الجديدة والنادرة في جدة ويفز، موضحاً بأن جميع الرياضات البحرية تتميز بأعلى معايير الأمن والسلامة.

ويشير راكان بإن جميع التجارب تعتبر فريدة من نوعها وجديدة وتخلق الخبرة للهواة وللمحترفين، مؤكداً أن مسيرته البحرية مستمرة طيلة فصول السنة من إدارة القوارب والألعاب البحرية وقيادة اليخوت العالمية وغيرها، حيث يقضي معظم أوقاته في البحر مما قادة لشغف استكشاف علم البحر والاستفادة من خبراته وتوظيفها على أرض الواقع.