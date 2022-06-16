شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة تبدأ في نظافة منطقة المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة العاصمة المقدسة في أعمال المرحلة الأولى لتهيئة وتجهيز المشاعر المقدسة وتسوية المسطحات الأرضية وتنظيف المنطقة ، حيث وزعت الأمانة الفرق الميدانية الخاصة بأعمال النظافة ، وواصلت أعمال تأهيل وكنس وتنظيف شوارع المشاعر المقدسة والطرق المؤدية لها باستخدام المواد التعقيمية غير الضارة بالصحة العامة والصديقة للبيئة استعدادا لموسم الحج .

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد باحارث أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل في تهيئة منطقة المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1443هـ ، وفي إطار الاستعداد المبكر، مشيرا إلى أن العمل سيشمل كامل منطقة المشاعر المقدسة لتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن .

وكانت الأمانة قامت بدعم منطقة المشاعر المقدسة بعدد من المعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات والبوبكات والقلابات والشيولات وغيرها ، كما تم تجهيز (1379) صندوقا ضاغطا للنفايات، و(138) مخزنا أرضيا ، وذلك للاستفادة منها في التخزين المؤقت للنفايات بعد كبسها بمشعر منى خلال مدة الذروة لمواجهة صعوبة حركة المعدات ، إضافة إلى (9) شاحنات كبيرة ضاغطة ، و(530) من المعدات مختلفة الأحجام والاستخدامات ، كما جهزت الأمانة (65000) حاوية نفايات ذات أحجام مختلفة ، وتقوم الأمانة خلال هذه المرحلة بتوزيع الصناديق الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بالمشاعر المقدسة ، بعد تحديد مواقعها من خلال الدراسات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية .

وتتركز أعمال الأمانة المتعلقة بالنظافة في الإشراف على مشاريع النظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة وكذلك الإشراف على تشغيل المرادم والمحطات الانتقالية وتأهيل الشركات والمؤسسات لنقل النفايات التجارية ومخلفات البناء، إلى جانب خدمة التقاط وجمع المبعثرات والكنس وغسيل الأرصفة والساحات وتفريغ ونقل النفايات وغسيل وكشط الحاويات، إضافة إلى خدمة نقل النفايات ذات الأحجام الكبيرة والأنقاض وشفط المياه وخدمة صناديق ومخازن النفايات .

وأكد أن الأمانة بفضل الله تقوم بتنفيذ مراحل خططها بكل كفائة واقتدار من خلال خبراتها المتراكمة في هذا المجال وفي كل ما يتعلق بالنظافة أو الإصحاح البيئي ، مؤكدا أن الأمانة بكل طاقاتها أصبحت في جاهزية تامة لتقديم أفضل الخدمات البلدية وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن .