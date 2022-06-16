وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره المغربي

محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك على هامش الدورة (13) لاجتماع اللجنة المشتركة السعودية المغربية. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين.

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