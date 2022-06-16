تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية.. عقد الملتقى الأول لـ”مجتمع مشارك” (فيديو وصور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، تم عقد الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية تحت شعار ” مجتمع مشارك”، وذلك بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والقروية. وقال وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، إنه يأتي الملتقى امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل دور المجتمع، وتمكين المواطنين وإشراك القطاع الخاص وغير الربحي وتفعيل دورهم. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، تضمّن ملتقى “مجتمع مشارك”، مجموعة ثرية من ورش العمل، والدورات التدريبية، وتوقيع الاتفاقيات، سعيًا إلى تنمية مستدامة تليق بوطننا الغالي.

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