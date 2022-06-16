محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أصبح الدولي المصري طارق حامد لاعب خط وسط فريق الزمالك، قريب من دعم صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية. وينتهي عقد اللاعب مع الفارس الأبيض بالصيف الحالي وسط فشل محاولات التجديد حتى الآن نظرًا للاختلاف حول البنود المالية في العقد المقترح. وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام السابق، أن طارق حامد استقر على الرحيل من الفريق الأبيض، مشددًا على أنه أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل. وطالب ميدو طارق حامد بمصارحة مسؤولي نادي الزمالك بأنه وقع مع فريق آخر أو بتوصله لاتفاق مع الاتحاد، مؤكدًا على ضرورة إنهاء علاقته مع الفريق الأبيض بشكل مميز، خاصة أنه يمتلك تاريخاً كبيراً معه. وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد خرج في تصريحات مصورة انتقد فيها تصرفات طارق حامد وتعمده الهروب من الفريق. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يقترب من ضم طارق حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.