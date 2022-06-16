اخبار الخليج – اياك أن تهمليها… 9 أسباب تستدعي أخذ طفلك الى عيادة الأسنان سريعا

محمد بن مسعود - الدمام - الحفاظ على صحة أسنان الطفل وتعليم الطفل نصائح ووصايا للحفاظ على اسنانه أمر موجّه إلى الأبوين بشكل خاص، فعليهما مسؤولية كبيرة في تعويد الأبناء على اتباع عادات صحية جيدة لحماية الأسنان، كما أن على الأم أن تهتم بتنظيف لثة الرضيع بعد كل وجبة حليب وذلك باستخدام منشفة مبللة بالماء لمنع تراكم البكتيريا من الصغر.
وليس من السهل على الإطلاق تعويد الأطفال على غسل أسنانهم واتباع عادات غذائية صحية، ولكن لابد من المحاولة مع تقديم بعض الإغراءات التي تشجعهم على تنفيذ المطلوب منهم.
ومع كل ذلك، فان الأطفال معرضون لمشاكل الأسنان المتعددة، والتي بعضها قد لايستعدي زيارة طبيب او اخصائي الأسنان، ولكنّ في بعض الأحيان يكون ضروريا أخذ طفلك لزيارة الطبيب لتفادي أي مشاكل في أسنانه قد تستمر معه حتى الكبر.
من جانبها أجابت الدكتورة مروة جميل أخصائية تقويم الأسنان على سؤال: ما هي العلامات التي تستدعي أخد طفلك لأخصائي تقويم الاسنان؟
حيث أشارت الى 9 أسباب رئيسية تستدعي أخذ الطفل للعيادة وهي كمايلي:
1. الفقدان المبكر أو المتأخر للاسنان اللبنية
2. تزاحم شديد في الاسنان
3. صعوبة في المضغ أو العض
4. التنفس عن طريق الفم
5. مص الإبهام
6. بروز شديد في الأسنان
7. التقاء أسنان الطفل بطريقة غير طبيعية أو لا تلتقي على الإطلاق ( عضة معكوسة او عضة مفتوحة)
8. عدم توازن الوجه أو عدم تناسقه
9. عدم القدرة على إغلاق الشفاه بشكل مريح
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