وزير الطاقة: علاقة السعودية مع روسيا دافئة مثل طقس الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الخميس)، أن العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض.

وتزامنت تصريحات وزير الطاقة مع محادثات أجراها مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في روسيا اليوم.

من جهة أخرى، أشار «نوفاك» إلى أنه أطلع وزير الطاقة السعودي على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي، مؤكدا أهمية ضرورة مواصلة العمل المشترك في «أوبك+» لتجنب انهيار سوق النفط.