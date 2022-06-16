القصبي يبحث تعزيز الشراكة السعودية – الأمريكية في واشنطن

محمد بن مسعود - الدمام - عقد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس (الأربعاء)، جلسة مباحثات مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموند في واشنطن، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وقال القصبي الذي يرأس وفداً سعودياً يزور الولايات المتحدة الأمريكية: «إن هذه المباحثات تأتي في إطار حرص البلدين على رفع وتيرة التنسيق الثنائي وفقاً لخطة عمل مشتركة تزيد فرص التبادل التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومنها: بناء الاقتصاد الأخضر، تمكين المرأة من ممارسة الأعمال، تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار».

وفي وقت لاحق، اجتمع القصبي في جامعة جورج تاون مع البروفيسور جينيفر هيلمان رئيس أكاديمية التجارة العالمية وعدد من المسؤولين في الجامعة بحضور السفيرة السعودية، ونائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تجربة الأكاديمية والبرامج الأخرى المنشأة حديثاً مثل «مركز شمولية التجارة والتنمية»، إلى جانب فرص التعاون.

وشمل جدول اجتماعات الوزير القصبي لقاءً جمعه برئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ريتا جو لويس، بمشاركة بحث خلاله تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية – الأمريكية.

كما أجرى الوفد اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأمريكيين الحكوميين في مقر وزارة التجارة الأمريكية بهدف مأسسة وتعزيز التواصل الحكومي بين الجانبين على جميع المستويات، إضافة إلى استعراض أبرز الاصلاحات المنفذة لزيادة تنافسية المملكة.