فتح باب القبول للجامعيين في  كلية الملك فهد الأمنية - #عاجل

وكيل إمارة نجران يدشن حملة دمك حياة برعاية "دوت الخليج" دشّن وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي مبادرة "دمك حياة" للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي لتكريم... نجران : دوت الخليج نجران : دوت الخليج 17 ذو القعدة 1443 هـ 17 ذو القعدة 1443 هـ

1.7 مليون سائق الأعلى في المهن المنزلية استحوذ 3.258.368 عاملًا أجنبيًا على 9 مهن منزلية في الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ عدد العاملين من الذكور 2.446.355 عاملًا، وعدد الإناث... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 17 ذو القعدة 1443 هـ 17 ذو القعدة 1443 هـ

4 جنسيات تتصدر وصول الحجاج استحوذت 4 جنسيات على النسبة الأعلى على مستوى القدوم في المدينة المنورة، واحتلت إندونيسيا الصدارة بواقع 29092 حاجاً، ثم الهند بواقع 21912... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 17 ذو القعدة 1443 هـ 17 ذو القعدة 1443 هـ

اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة باللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، اكتمال جاهزية مسجد... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 16 ذو القعدة 1443 هـ 16 ذو القعدة 1443 هـ

العاصمة المقدسة مستعدة لخطة الحج أكملت أمانة العاصمة المقدسة، تهيئة البلديات الفرعية بمكة المكرمة وتجهيزها بجميع احتياجاتها من العمالة والمعدات والآليات والفرق... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 16 ذو القعدة 1443 هـ 16 ذو القعدة 1443 هـ

العالم يشهد أطول نهار وأقصر ليل الثلاثاء تشهد المنطقة العربية والعالم في الأسبوع المقبل حدثا فلكيا مهما، وتحديدا الثلاثاء 21 يونيو الجاري عند الساعة 1:13 ظهراً بتوقيت مكة... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 16 ذو القعدة 1443 هـ 16 ذو القعدة 1443 هـ

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