شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يستعرض علاقات التعاون مع وفد البرلمان الفنلندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو البرلمان الفنلندي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الدولية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسين الطائي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.