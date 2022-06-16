شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يفتتح مشروعات تعليمية في محافظة مأرب اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المشروعات شملت تطوير جامعة سبأ وإنشاء مركزاً للموهوبين

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروعين تعليميين في محافظة مأرب؛ دعماً لفرص التعليم والتعلّم، ورفعاً لكفاءة المؤسسات التعليمية في المحافظة، وتلبية الحاجة المتزايدة للتعليم في المحافظة، وتمثّلت المشروعات التعليمية بمشروع تطوير جامعة إقليم سبأ، ومشروع إنشاء مجمع الموهوبين.

وحضر حفل افتتاح المشروعات التعليمية كل من د.علي الجبل مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المكتب الفني، ود. محمد حمود القدسي رئيس جامعة اقليم سبأ، وأ. عبد العزيز الباكري مدير عام مكتب التربية والتعليم، وأ. عبدربه محمد حليس مدير عام المعلومات والتوثيق نائب مدير مكتب المحافظ، ونواب رئيس الجامعه وعمداء الكليات، وعدداً من مدراء عموم المكاتب التنفيذية في السلطة المحلية.

وتساهم المشروعات التعليمية في زيادة فرص الالتحاق جامعة إقليم سبأ، وتوفير بيئة تعليمية جيدة، وتلبية الحاجة المتزايدة التي تشهدها الجامعة، كما تسهم في بناء مجتمعات أكثر تميزاً وازدهاراً.

ويتضمّن مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، إنشاء مبنيين جديدين يشتملان على مبنى إداري ومبنى للقاعات الدراسية بعدد (16) قاعة، ويخدم المشروع 3129 مستفيد، وكذلك الملتحقين في الجامعة من مأرب والجوف والبيضاء والنازحين من المحافظات المجاورة.

ويتكون مشروع إنشاء وتجهيز مركز الموهوبين في مأرب الذي من مجمع نموذجي يتضمّن (12) فصل دراسي ومرافق متعددة تشمل معامل تعليمية للحاسب الالي والكيمياء ومكاتب إدارية وساحات خارجية وملاعب رياضية؛ توفيراً لبيئة ملائمة لتنمية العقول المبدعة، وتمكين النشء من التميّز ورعاية وتشجيع الابتكار، حيث سيخدم المشروع 1369 مستفيداً.

ويأتي دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع التعليم في محافظة مأرب؛ رفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، كما تعد هذه المشاريع جزءاً من مشاريع البرنامج في محافظة مأرب.

وتشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب على مشروع إعادة تأهيل طريق العبر والذي يعد خط ربط دولي واستراتيجي بين المحافظات، ويساهم في الحد من الأخطار والأضرار الناجمة عن تهالك الطريق، كما يرفع من كفاءة الاستخدام وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن.

ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع الصحة في محافظة مأرب عبر عدة مشروعات طبية منها: دعم مستشفى كرا العام عبر توفير (24) جهاز طبي، ودعم مستشفى 26 سبتمبر عبر توفير (27) جهاز طبي، وكذلك دعم مستشفى هيئة مأرب العام عبر توفير (13) جهاز طبي، بالإضافة إلى دعم هذه المستشفيات بثلاثة سيارات إسعاف مجهزة بالكامل؛ رفعاً لكفاءة الخدمات الطبية في المحافظة، وسرعة الإستجابة للحالات الطارئة، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتيسير الوصول للخدمات الطبية.

وأنعكست مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العديد من القطاعات إيجاباً على تحسين حياة الأهالي في محافظة مأرب وعلى معيشتهم اليومية، وكذلك تضمّنت مشاريع البرنامج في محافظة مأرب دعم قطاع المياه عبر مشروع رفع كفاءة نقل المياه، وذلك بتوفير صهاريح نقل المياه الآمنة والعذبة للأهالي والنازحين والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسة فتيات مأرب، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل 60 إمرأة من رائدات الأعمال، وكذلك مشروع توفير الإنارة بالطاقة الشمسية لعدد من الطرقات في المحافظة، لكفاءتها العالية وضمان الإستدامة فيها، وخدمة أهالي المحافظة بشكل مباشر في تنقلاتهم اليومية، وكذلك غيرها من المشاريع والمبادرات التنموية والأنشطة في مجال الاصحاح البيئي.

وتعد هذه المشاريع التعليمية ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.