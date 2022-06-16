اخبار الخليج – مجلس المناقصات والمزايدات يفتح مظاريف 32 عطاءً لعدد ست مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من ست جهات متصرفة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 32 عطاءً لعدد ست مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من ست جهات متصرفة.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الأشغال بشأن أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة الشروق الثانوية للبنات ومدرسة الدراز الابتدائية للبنات، وقد تم استلام ثمانية عطاءات لهذه المناقصة.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة ومزايدة لوزارة شؤون البلديات والزراعة، المناقصة كانت بشأن صيانة المسطحات الخضراء في المدن الإسكانية الجديدة (شرق الحد)، وقد تم استلام ثمانية عطاءات لهذه المناقصة. أما المزايدة فكانت بشأن تأجير وتشغيل مبنى المطعم في مرفأ البديع، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة.

كما فتحت اللجنة مناقصة لوزارة العمل بشأن توريد وتركيب مكيفات Split & Window للمباني التابعة للوزارة، وقد تم استلام أربعة عطاءات لهذه المناقصة.

وكذلك فتحت اللجنة خمسة عطاءات لمناقصة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشأن توريد وتركيب وتشغيل نظام المبيعات لمطاعم مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة لهيئة البحرين للثقافة والآثار بشأن توفير عمال الترميم والتدخل الطارئ للبيوت التراثية التابعة لمشروع مسار اللؤلؤ، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.

وأخيراً، فتحت اللجنة مناقصة لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بشأن توفير خدمات زيادة وتحسين الحمل الكهربائي في مشروع سعادة غرب منطقة المحرق، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة.

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.