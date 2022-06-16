اخبار الخليج – زينل خلال مباحثات في الكونغرس الأمريكي: الانتخابات في البحرين شاهد ديمقراطي متميز

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة،‭ ‬وقاعدة‭ ‬التقاء‭ ‬الجهود‭ ‬الرفيعة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬والكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وتنمية‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لتوسعة‭ ‬أطر‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬والسعي‭ ‬المشترك‭ ‬لتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬المرافق،‭ (‬الثلاثاء‭) ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬جو‭ ‬ويسلون‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬للشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬بلجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬النيابي‭ ‬للعاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬واشنطن‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬التطلع‭ ‬لتأسيس‭ ‬مرحلة‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وفتح‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬ومستمرة،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬الحوار‭ ‬المشترك،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الراهنة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬نوعية‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تعاون‭ ‬متقدمة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والكونغرس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وإيجاد‭ ‬خارطة‭ ‬طريق،‭ ‬وبرنامج‭ ‬عمل‭ ‬فاعل،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة،‭ ‬وبرامج‭ ‬موحدة،‭ ‬وزيارات‭ ‬متبادلة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المختلفة‭.‬

واستعرضت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المخرجات‭ ‬المتنامية‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بالإصلاحات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬جذابة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والصناعي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأمريكا،‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬نظراً‭ ‬لإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخراً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المردودات‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة،‭ ‬والتي‭ ‬تزيل‭ ‬الحواجز‭ ‬أمام‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وتدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬جو‭ ‬ويسلون‭ ‬عن‭ ‬إشادته‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تطويرية‭ ‬وتنموية،‭ ‬وما‭ ‬تحققه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬تقدم‭ ‬متميزة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬دؤوب‭ ‬وجهدٍ‭ ‬نوعي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مبادرات‭ ‬تحمل‭ ‬طابعًا‭ ‬مبتكرًا‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬انفتاح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬مشروعها‭ ‬الإصلاحي‭ ‬قبل‭ ‬عقدين،‭ ‬يعطيها‭ ‬سمات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الممارسة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الحرة‭ ‬كشاهد‭ ‬متميز‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الشراكة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للبحرينيين‭.‬

ونوه‭ ‬سعيه‭ ‬لدعم‭ ‬إيجاد‭ ‬صيغة‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحث‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬صداقة‭ ‬ثنائية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬حضره،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬و‭ ‬النائب‭ ‬عمار‭ ‬البناي،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬والنائب‭ ‬عمار‭ ‬قمبر،‭ ‬والنائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭.‬