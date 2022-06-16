اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة يفتتح معرض كيا الجديد

وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أن حكومة البحرين تثمن عطاءات القطاع الخاص البحريني ومبادراته ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، كما تعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بكافة السبل على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.
وعلى هامش حفل الافتتاح جرى تدشين سيارة سبورتاج 2023 الجديدة كلياً في مملكة البحرين، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة لإطلاق سيارة كيا كارينز المصممة للعائلات، والتي تضاف إلى سلسلة السيارات التابعة لشركة كيا.
هذا وتعد شركة بن هندي من الشركات البحرينية الرائدة في مجال السيارات والتي قطعت شوطًا طويلاً منذ شراكتها مع سيارات كيا في عام 1989، حتى أصبحت الوكيل الأول لكيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تتبنى هوية كيا الجديدة، حيث تم تصميم صالة العرض الجديدة التي تحمل هوية كيا العالمية الجديدة على مساحة 18000 قدم مربع.
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