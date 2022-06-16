اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية ينقل تعازي جلالة الملك المعظم إلى سفير الولايات المتحدة في وفاة والده

محمد بن مسعود - الدمام - نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية خالص تعازي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إلى سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين وذلك في وفاة والده، معربًا عن مواساة جلالته له ولجميع أفراد عائلته.

وكان معالي مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية قد قام بزيارة سعادة السيد ستيفن بوندي بمقر إقامته لتقديم واجب العزاء في وفاة والده، مؤكدًا معاليه اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات صداقة وطيدة وشراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة.

من جانبه، توجه سعادة السيد ستيفن بوندي بعميق الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد قوة علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، معربًا عن بالغ تقديره لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على حرص معاليه على تقديم العزاء بوفاة والده.