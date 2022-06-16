أمطار غزيرة على الريث ومحايل.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وثق مواطنون بالفيديو هطول أمطار غزيرة على الريث ومحايل عسير اليوم الخميس. وشملت الأمطار مراكز متفرقة في منطقتي جازان وعسير فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة. وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، وأبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً. أخبار قد تهمك

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