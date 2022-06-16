إضراب عام يشل حركة النقل في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

ألغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العمومي ومكاتب البريد في تونس، اليوم (الخميس)، إثر إضراب عام عن العمل في القطاع العام، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.

وجاء الإضراب، ردًا على رفض الحكومة مطالب الاتحاد بزيادة رواتب العمال والموظفين، بعد يوم واحد من دعوة الاتحاد إلى وقف العمل في البلاد.

في السياق نفسه، قال مسؤولون نقابيون، إن الإضراب كان ناجحًا خلال ساعات الصباح ومن المرتقب أن يتجمع الآلاف من العمّال أمام مقر الاتحاد بالعاصمة تونس ويلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي خطابا.

وطال الإضراب قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي.

زيون الحكومي بما فيهم الصحافيون والتقنيون في الدعوة للإضراب وكُتب على شاشة قناة الحكومية “أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب”.