شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك فهد يحصل على نسبة 73% في الالتزام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مطار الملك فهد الدولي في الحصول على نسبة 73% في الالتزام ، وذلك في تقرير أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر مايو 2022م، وفقاً لـ 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء، وتأتي تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

وذلك في فئة المطارات الدولية التي يبلغ عدد المسافرين فيها من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً .

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات حيث قسمت التقييم إلى خمس فئات، وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، بالإضافة إلى معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.