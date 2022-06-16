شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع المانحين بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أمس في اجتماع مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بمدينة جنيف.

وجرى خلال الاجتماع عرض ومناقشة التقرير النهائي لرئاسة مملكة هولندا لمجموعة المانحين والإعداد لاجتماع رفيع المستوى في لاهاي لتسليم المملكة رئاسة المجموعة في نهاية شهر يونيو 2022م.

يذكر أن مملكة هولندا هي الرئيس الحالي لمجموعة المانحين والتي تنتهي ولايتها في نهاية يونيو 2022م، وستتسلم المملكة الرئاسة خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2023م، حيث قام فريق المملكة بإعداد مشروع متكامل جرى التشاور حوله مع مجموعة المانحين ومجموعة الترويكا، وتمت الإشادة بخطة المملكة التي تعد إضافة إيجابية لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ومعالجة التحديات التي تواجهه تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية حول العالم.