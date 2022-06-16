اخبار الخليج – الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة يقوم بزيارة إلى مركز الخدمة التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة

محمد بن مسعود - الدمام - قام معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، يرافقه السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية ، بزيارة إلى مركز الخدمة التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمدينة عيسى ، وذلك بمناسبة حصول المركز على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج «تقييم» في دورته الثالثة».
وأشار معالي وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وفي إطار تبنى المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة ومواصلة تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات التي تلبى احتياجات المواطنين والمقيمين، استطاع المركز اجتياز كافة المعايير بنسبة 100% من الخدمات المقدمة .
من جانبه اشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بالإنجاز الذي حققه مركز الخدمة التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، وبالجهود المبذولة من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، بما يحقق رؤية وتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
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