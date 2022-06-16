اخبار الخليج – الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة يقوم بزيارة إلى مركز الخدمة التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬،‭ ‬يرافقه‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الخدمة‭ ‬التابع‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تقييم‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬معالي‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تبنى‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبى‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬استطاع‭ ‬المركز‭ ‬اجتياز‭ ‬كافة‭ ‬المعايير‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مركز‭ ‬الخدمة‭ ‬التابع‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬،‭ ‬وبالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للعملاء،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬رؤية‭ ‬وتطلعات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

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