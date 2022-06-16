اخبار الخليج – شمطوط من على سرير المستشفى: لم أعلن الترشح للانتخابات

محمد بن مسعود - الدمام - نفى‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬شمطوط‭ ‬إعلان‭ ‬نيته‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬شمطوط‭ ‬في‭ ‬‮«‬لايف‭ ‬انستقرام‮»‬‭ ‬بثه‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬المرض‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬ترشحه‭ ‬للانتخابات،‭ ‬وحين‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬استطيع‭ ‬وأسناني‭ ‬يعوروني‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬شمطوط‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬ترشّحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬الترشّح‭ ‬بسبب‭ ‬عضوية‭ ‬سابقة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬منحلة‭.‬

وحصل‭ ‬شمطوط‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬الدائرة‭ ‬الثانية‮»‬،‭ ‬إلّا‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬المقعد‭ ‬أمام‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬المرحوم‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬حميد‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2014‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬نجاح‭ ‬شمطوط‭ ‬بالترشّح‭ ‬فمن‭ ‬المزمع‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬النائب‭ ‬الحالي‭ ‬الدكتورة‭ ‬معصومة‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬والتي‭ ‬تمثّل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬جدحفص‭ ‬والسهلة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعذاري‭ ‬وتوبلي‭.‬