محمد بن مسعود - الدمام - نفى النائب السابق علي شمطوط إعلان نيته الترشح للانتخابات القادمة حتى الآن.
وقال شمطوط في «لايف انستقرام» بثه وهو على سرير المرض انه لم يعلن ترشحه للانتخابات، وحين سؤاله عن سبب ذلك قال: «لا استطيع وأسناني يعوروني».
وكان شمطوط قد أعلن عن ترشّحه للانتخابات في العام 2018، إلّا أنه تم إسقاط اسمه من الترشّح بسبب عضوية سابقة له في جمعية منحلة.
وحصل شمطوط على عضوية مجلس النواب في الانتخابات التكميلية في العام 2011 عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة والتي أصبحت فيما بعد «الدائرة الثانية»، إلّا أنه خسر المقعد أمام النائب السابق المرحوم عادل بن حميد في انتخابات 2014.
وفي حال نجاح شمطوط بالترشّح فمن المزمع أن ينافس النائب الحالي الدكتورة معصومة عبدالرحيم، والتي تمثّل الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة والتي تتكون من عدة مناطق من أبرزها جدحفص والسهلة الجنوبية وعذاري وتوبلي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – شمطوط من على سرير المستشفى: لم أعلن الترشح للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.