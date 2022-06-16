اخبار الخليج – من 16 إلى 30 يونيو الجاري.. معهد البحرين للتدريب يفتح التسجيل في برامجه النظامية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬والقبول‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالبرامج‭ ‬النظامية‭ ‬للفصل‭ ‬التدريبي‭ ‬الأول‭ ‬للعام‭ ‬2022-2023م،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬16‭ ‬يونيو‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ملء‭ ‬استمارة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الالتحاق‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمتوفرة‭ ‬على‭ ‬بايو‭ ‬إنستغرام‭ ‬المعهد‭ ‬bti_moe،‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬http‭://‬www.moedu.gov.bh/bti

ويؤكد‭ ‬المعهد‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬كافة‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬والبرامج‭ ‬النظامية‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬البرامج،‭ ‬الدبلوما‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الكيميائية،‭ ‬والدبلوما‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬المحاسبة،‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬الإدارة‭)‬،‭ ‬والدبلوما‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتمويل،‭ ‬والدبلوما‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الكيميائية‭ ‬والصيانة،‭ ‬والدبلوما‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ (‬الإنشاء‭)‬،‭ ‬والدبلوما‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ (‬المسح‭ ‬الأرضي‭)‬،‭ ‬والدبلوم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬المحاسبة،‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬الإدارة‭ ‬المكتبية‭)‬،‭ ‬والدبلوم‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الهندسة‭ (‬الهندسة‭ ‬الكهربائية‭)‬،‭ ‬والدبلوم‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الهندسة‭ (‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭)‬،‭ ‬والدبلوم‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

كما‭ ‬ويدعو‭ ‬المعهد‭ ‬المهتمين‭ ‬بالتسجيل‭ ‬إرفاق‭ ‬الأوراق‭ ‬والمستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬مع‭ ‬استمارة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الالتحاق‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬الحالية‭ (‬سارية‭ ‬المفعول‭)‬،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الحالي‭ (‬ساري‭ ‬المفعول‭)‬،‭ ‬وصورة‭ ‬شخصية‭ ‬حديثة،‭ ‬وشهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة،‭ ‬وشهادة‭ ‬فحص‭ ‬اللياقة‭ ‬الطبية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬حكومي‭ ‬أو‭ ‬مستشفيات‭ ‬خاصة،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العـامة‭ / ‬كشف‭ ‬درجات‭ ‬جميع‭ ‬الفصول‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ( ‬الصف‭ ‬10‭ ‬و11‭ ‬و12‭)‬،‭ ‬وإفادة‭ ‬التخرج‭ ‬الأصلية‭ ‬مع‭ ‬كشف‭ ‬الدرجات‭ ‬للطلبة‭ ‬الجامعيين،‭ ‬ورسالة‭ ‬المعادلة‭ ‬الأصلية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لخريجي‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬طلب‭ ‬الالتحاق‭ ‬‮«‬10‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‮»‬‭.‬