اخبار الخليج – من 16 إلى 30 يونيو الجاري.. معهد البحرين للتدريب يفتح التسجيل في برامجه النظامية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معهد البحرين للتدريب عن فتح باب التسجيل والقبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بالبرامج النظامية للفصل التدريبي الأول للعام 2022-2023م، اعتباراً من اليوم 16 يونيو حتى 30 الشهر الجاري، وذلك عن طريق ملء استمارة تقديم طلب الالتحاق الإلكترونية والمتوفرة على بايو إنستغرام المعهد bti_moe، والموقع الإلكتروني http://www.moedu.gov.bh/bti
ويؤكد المعهد حرصه على تطبيق كافة معايير الجودة في مختلف التخصصات والبرامج النظامية الموصى بها من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن هذه البرامج، الدبلوما الوطنية العليا في الهندسة الكيميائية، والدبلوما الوطنية العليا في إدارة الأعمال (المحاسبة، الموارد البشرية، الإدارة)، والدبلوما الوطنية في الصيرفة الإسلامية والتمويل، والدبلوما الوطنية في العمليات الكيميائية والصيانة، والدبلوما الوطنية في الهندسة المدنية (الإنشاء)، والدبلوما الوطنية في الهندسة المدنية (المسح الأرضي)، والدبلوم الوطنية في إدارة الأعمال (المحاسبة، الموارد البشرية، الإدارة المكتبية)، والدبلوم في تكنولوجيا الهندسة (الهندسة الكهربائية)، والدبلوم في تكنولوجيا الهندسة (الهندسة الميكانيكية)، والدبلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما ويدعو المعهد المهتمين بالتسجيل إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة مع استمارة تقديم طلب الالتحاق والتي تشمل على نسخة من بطاقة الهوية الحالية (سارية المفعول)، ونسخة من جواز السفر الحالي (ساري المفعول)، وصورة شخصية حديثة، وشهادة حسن السيرة، وشهادة فحص اللياقة الطبية الصادرة من مركز صحي حكومي أو مستشفيات خاصة، ونسخة من شهادة الثانوية العـامة / كشف درجات جميع الفصول في الثانوية العامة أو ما يعادلها ( الصف 10 و11 و12)، وإفادة التخرج الأصلية مع كشف الدرجات للطلبة الجامعيين، ورسالة المعادلة الأصلية الصادرة من وزارة التربية والتعليم لخريجي المدارس الخاصة، بالإضافة إلى أن رسوم طلب الالتحاق «10 دينار بحريني».
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