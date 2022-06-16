اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يقوم بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إحدى‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬معاليه‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والاستعدادات‭ ‬العسكرية‭ ‬وعلى‭ ‬مراحل‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بتلك‭ ‬الوحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭.‬

وأكد‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬ثم‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬أصبحت‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬شامخة‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬جميع‭ ‬أسلحتها‭ ‬ووحداتها،‭ ‬وتنمية‭ ‬كفاءة‭ ‬منتسبيها،‭ ‬وتهيئة‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لرفع‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومؤهلاتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بجهود‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وعطائهم‭ ‬الدائم‭ ‬للحفاظ‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬الوطنية‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجباتهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬الوطنية‭.‬