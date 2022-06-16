محمد بن مسعود - الدمام - تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، حيث اطلع معاليه على الجاهزية القتالية والاستعدادات العسكرية وعلى مراحل سير العمل بتلك الوحدة، وذلك صباح اليوم الخميس 16 يونيو 2022م.
وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين بفضل من الله تعالى ثم بفضل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أصبحت قوة دفاع البحرين قوة عسكرية شامخة لا تألو جهداً في سبيل تطوير جميع أسلحتها ووحداتها، وتنمية كفاءة منتسبيها، وتهيئة كافة السبل الكفيلة لرفع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية لمواكبة التطورات الحديثة.
كما أشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بجهود رجال قوة دفاع البحرين وعطائهم الدائم للحفاظ عن أمن هذا الوطن العزيز وسلامة أراضيه، وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يقوم بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.