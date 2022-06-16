اخبار الخليج – مذكرة تفاهم بين شركة خدمات مطار البحرين و مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مجال البحوث و التطوير في الذكاء الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬باس‭) ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مساعي‭ ‬الشركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬وللمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

أقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الشركة‭ ‬بالمحرق‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬و‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭. ‬وتنص‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمهارات‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والمهنية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬استفادة‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬من‭ ‬التجهيزات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬لتطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬اعداد‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ . ‬وتُوجِّه‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤى‭ ‬موحّدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتمكين‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الابتكار‭.‬

وبالحديث‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونحرص‭ ‬بدورنا‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أفضل‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجّهات‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أهدافها‭ ‬المعنية‭ ‬بدعم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودفعها‭ ‬للتميّز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬يسعدنا‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬سُمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لتبادل‭ ‬مختلف‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬القيّمة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬ترتقي‭ ‬بدورنا‭ ‬الوطني‭ ‬وبأنشطة‭ ‬وعمليات‭ ‬الشركة‭ ‬معًا‭.‬‮»‬

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من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬موضحًا‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬وخدمات‭ ‬المطارات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬التطبيقات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬العمل‭ ‬و‭ ‬تزيد‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬و‭ ‬تحسن‭ ‬كفاءة‭ ‬و‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬۔‭ ‬و‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬سيستمر‭ ‬و‭ ‬سيشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬و‭ ‬نقلات‭ ‬نوعية‭ ‬و‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المشترك‭ ‬ألا‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬و‭ ‬بالتالي‭ ‬اعلاء‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬۔

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬باس‭ ‬ومركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬بفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬البحثية‭ ‬والمبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويُذكر‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتخصصة‭ ‬والرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يُوفر‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬و‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تطبيقات‭ ‬نوعية‭ ‬و‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭ . ‬ويهدف‭ ‬المركز‭ ‬لإعداد‭ ‬كفاءات‭ ‬بحرينية‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وإلمام‭ ‬عالي‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬الهام‭ ‬والمتنامي‭.‬