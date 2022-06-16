اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مملكة البحرين حريصة على الاستثمار الأمثل في الطاقات الشبابية

محمد بن مسعود - الدمام - سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مملكة البحرين حريصة على الاستثمار الأمثل في الطاقات الشبابية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مواصلة خلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة للشباب البحريني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حريصة على الاستثمار الأمثل في الطاقات الشبابية وتمكينها بأدوات العلم والمعرفة التي تعزز إسهامها في مسيرة البناء والتنمية وتحقيقِ مزيدٍ من الإنجازات الوطنية، وأشار إلى أن الجهود متواصلة لخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام الطاقات البحرينية الشابة وتهيئة البيئة التي تعزز فيهم روح الإبداع والابتكار لبناء حاضرٍ مزدهر ومستقبلٍ واعد للوطن، بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد عضو مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، ومعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، رئيس ديوان ولي العهد، طلبة الدفعة الثالثة والعشرين وأعضاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، حيث هنأ سموه الطلبة على اختيارهم ضمن الدفعة، مشيدًا بما قدموه خلال الامتحانات والمقابلات من مستويات أداء متقدمة عكست إمكانياتهم وقدراتهم ومثابرتهم وإصرارهم على النجاح والتفوق ودخول برنامج البعثات، منوهًا سموه بجهود القائمين على برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات للوصول للأهداف المنشودة، مثنيًا سموه على دور المؤسسات الداعمة لصندوق البرنامج وحرصهم على دعم نجاحات طلبة البرنامج.

وأشار سموه إلى ما حققه خريجو البرنامج من الكوادر الوطنية منذ انطلاقته وحتى اليوم من نجاحات على مختلف المستويات ومنها توليهم مناصب قيادية في المؤسسات على المستوى المحلي والعالمي والذي هو موضع اعتزاز دائم، ونفخر اليوم بتعيين سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة كأول وزيرة من خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.

وقد أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن أسماء الطلبة الذين تم اختيارهم لبرنامج المنح الدراسية العالمية لعام 2022، وتضم الدفعة الثالثة والعشرون من الطلبة كلاً من:

راشد فهد علي من مدرسة الابداع الخاصة

زين ياسر الخاجة من مدرسة ابن خلدون الدولية

زينب بشار العرادي من مدرسة سترة الثانوية للبنات

سارة فواز زايد من مدرسة النور الثانوية للبنات

سامر ابراهيم أبوحسنين من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين

شيرين عباس الأنصاري من مدرسة الوفاء الثانوية للبنات

علي عبدالجليل العنيسي من مدرسة التعاون الثانوية للبنين

ليال خالد حميدان من مدرسة سانت كريستوفر

محمد حسين العكري من مدرسة النعيم الثانوية للبنين

يوسف جلال النجار من مدرسة سيفين أوكس – المملكة المتحدة

وقد وقع اختيار الطلبة لبرنامج المنح الدراسية العالمية لعام 2022 من ضمن 707 متقدمين بحرينيين من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة داخل وخارج البحرين المستوفين لشروط التقديم وذلك بناءً على معدلاتهم التراكمية، بالإضافة إلى نتائج امتحان الـ IELTS، وامتحانات الـ SAT، ونتائج البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية، والدورة في النقد الفكري التي نظمها البرنامج خلال مرحلة الترشيح العام الماضي.

من جانبهم، أعرب طلبة الدفعة الثالثة والعشرين من برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام ودعم لتمكين الشباب البحريني لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات وهو ما يعكس إيمان سموه بالطاقات والمواهب الشابة.