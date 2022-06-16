هواوي تشارك في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا 2022

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت‭ ‬هواوي‭ ‬دور‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرقمية‭ ‬وأهميتها‭ ‬بحضور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عملائها‭ ‬وشركائها‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬MEET ICT‭ ‬ومعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬BITEX 2022‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬‭ ‬قيادة‭ ‬المسيرة‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭. ‬

وسلطت‭ ‬الشركة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتها‭ ‬وحلولها‭ ‬المبتكرة‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬وفرة‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬التكامل‭ ‬التقني،‭ ‬واستثمارات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وتقنيات‭ ‬الاتصال،‭ ‬وتوافر‭ ‬الأطياف‭ ‬الراديوية،‭ ‬والفائدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الحدث،‭ ‬ألقى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والخبراء‭ ‬الفنيين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسية،‭ ‬وشاركوا‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬وورش‭ ‬عمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬واللاعبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والمنتجات،‭ ‬مع‭ ‬استعراض‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬قال‭ ‬ليام‭ ‬زاو،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬تدفع‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬السباقة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬نحو‭ ‬مرحلة‭ ‬تنموية‭ ‬جديدة‭. ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬مشهد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬تبقى‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والجهات‭ ‬المتمرسة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التقني‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭. ‬لذلك‭ ‬تبذل‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لتكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬وخلق‭ ‬قيمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساعدة‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬عملياتهم‭ ‬التشغيلية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬جلسة‭ ‬حول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬تحدث‭ ‬كمال‭ ‬زيان،‭ ‬كبير‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬هواوي‭ ‬بمنطقة‭ ‬شمال‭ ‬الخليج،‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬أمن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وحوكمة‭ ‬الخصوصية‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬رقمي‭ ‬متسارع‭ ‬التطور،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬تتفوق‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬تطورها‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬صياغة‭ ‬السياسات‭ ‬واللوائح‭ ‬القانونية‭. ‬لذلك‭ ‬تؤمن‭ ‬هواوي‭ ‬بأن‭ ‬تحقيق‭ ‬أرقى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬هو‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجميع،‭ ‬وتمثل‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬مرتكزاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬متصل‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬شاملة‭ ‬وثمينة‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬للمراكز‭ ‬الحضرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءتها‭ ‬واستدامتها‭ ‬ومستوياتها‭ ‬المعيشية،‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬ولذلك‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬نماذج‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬هواوي،‭ ‬لنعمل‭ ‬معاً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬والرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬MEET ICT‭ ‬ومعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬BITEX‭ ‬حدثاً‭ ‬رائداً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتستضيفه‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ورك‭ ‬سمارت‮»‬‭ ‬لإدارة‭ ‬الفعاليات‭. ‬ويجمع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬لاستعراض‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬