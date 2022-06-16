هواوي تشارك في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا 2022

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت هواوي دور الابتكارات الرقمية وأهميتها بحضور مجموعة من عملائها وشركائها خلال النسخة العاشرة من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات MEET ICT ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا BITEX 2022 والذي أقيم تحت شعار « قيادة المسيرة نحو الاقتصاد الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي».
وسلطت الشركة الضوء على أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة مؤكدة على وفرة فرص الأعمال عبر التكامل التقني، واستثمارات البنية التحتية، وتقنيات الاتصال، وتوافر الأطياف الراديوية، والفائدة التي تعود بها هذه المجالات على القطاعات الصناعية والاقتصادية الرئيسية، بما ينسجم مع أهداف حكومة مملكة البحرين.
وخلال الحدث، ألقى عدد من المسؤولين التنفيذيين والخبراء الفنيين من شركة هواوي كلمات رئيسية، وشاركوا في جلسات حوارية وورش عمل، بالتعاون مع مجموعة من صناع القرار في القطاع العام واللاعبين الرئيسيين في القطاع وخبراء في تقنية المعلومات لتسليط الضوء على توجهات الابتكار في تقنية المعلومات والاتصالات والمنتجات، مع استعراض فرص التعاون المشترك لتعزيز الأمن السيبراني وتسريع وتيرة التحول الرقمي في البحرين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال ليام زاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في منطقة شمال الخليج: «تدفع الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات السباقة الأخرى بالاقتصاد الرقمي نحو مرحلة تنموية جديدة. وفي خضم مشهد الاقتصاد الرقمي الآخذ في التطور بوتيرة غير مسبوقة، تبقى الشراكات بين مختلف القطاعات الرئيسية والجهات المتمرسة في القطاع التقني أولوية قصوى. لذلك تبذل شركة هواوي ما بوسعها لتكثيف التعاون مع شركائها وخلق قيمة جديدة من خلال مساعدة الحكومات والشركات على دخول الفضاء الرقمي مع تعزيز مرونة عملياتهم التشغيلية».
وفي جلسة حول الأمن السيبراني، تحدث كمال زيان، كبير مسؤولي الأمن في هواوي بمنطقة شمال الخليج، حول أهمية أمن الذكاء الاصطناعي وحوكمة الخصوصية في عصر رقمي متسارع التطور، وقال: «تتفوق التقنيات الرقمية في وتيرة تطورها على مسارات صياغة السياسات واللوائح القانونية. لذلك تؤمن هواوي بأن تحقيق أرقى مستويات الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وتمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مرتكزاً رئيسياً للوصول إلى عالم متصل أكثر أماناً».
وخلال الجلسة حول الذكاء الاصطناعي، أوضح الدكتور جاسم حاجي رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي: «يمكن للذكاء الاصطناعي خلق قيمة شاملة وثمينة ضمن عدد من القطاعات، ومساعدة الدول على تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة. وعلى سبيل المثال، يمكن للمراكز الحضرية في البحرين الاستفادة من تقنيات المدن الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتها واستدامتها ومستوياتها المعيشية، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك نحرص على استكشاف نماذج تعاون جديدة مع المزيد من الشركاء في النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات، على غرار هواوي، لنعمل معاً على دعم الاقتصاد الرقمي في البحرين، تماشياً مع المبادرات الحكومية والرؤية الاقتصادية 2030 في مملكة البحرين».
ويعتبر مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات MEET ICT ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا BITEX حدثاً رائداً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتستضيفه جمعية البحرين لشركات التقنية «بِتِك» بالشراكة مع «ورك سمارت» لإدارة الفعاليات. ويجمع هذا الحدث الشركات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تحت سقف واحد لاستعراض التحول الرقمي في القطاع.
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