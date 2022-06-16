وفد الهلال الأحمر السعودي يزور مقر الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بجنيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
زار وفد من هيئة الهلال الأحمر السعودي مقر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العاصمة السويسرية جنيف، على هامش مشاركة الهيئة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد الدولي، وذلك بهدف تبادل الخبرات وبحث أوجه التعاون المشتركة.
ويرأس وفد الهلال الأحمر السعودي المشارك في أعمال الجمعية العامة، رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي، فيما شارك بزيارة مقر الاتحاد كل من خرصان آل مخلص وعبدالعزيز الصوينع ومنيرة الحمزة وأبرار القحطاني ومحمد العميري.
وتفقد وفد الهيئة مقر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واطلع على أحدث التجارب الدولية في مجالات العمل الإسعافي والإنساني والإغاثي، وما وصلت إليه جهود جمعيات الهلال والصليب الأحمر في مختلف بلدان العالم للارتقاء بمستوى العمل الإنساني، كما بحث الوفد مع قادة الاتحاد أوجه التعاون المشترك وطرق تبادل الخبرات بما يضيف للطرفين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي لمواكبة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وحرصها على متابعة أحدث التطورات في مجال عملها على المستوى الدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة حضور المملكة على الساحة الدولية للعمل الإنساني وقيامها بدورها الإغاثي على الوجه الأكمل .
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