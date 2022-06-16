الوكالة الألمانية: ولي العهد يزور الأردن ومصر وتركيا الأسبوع المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات

قالت وكالة الانباء الألمانية نقلاً مصادر وصفتها بالموثوقة أن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيبدأ الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن سمو ولي العهد سوف يستهل جولته التي تستمر ثلاثة أيام بزيارة كل من الأردن ومصر وتركيا.

وأوضحت المصادر وفقاً للوكالة الألمانية أن سمو ولي العهد سيبحث خلال جولته مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة على صعيد إنهاء الحرب في اليمن وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين هذه الدول والرياض إلى جانب توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة.