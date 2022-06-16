شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. استعادة أكثر من 174 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في طيبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة مُمثلة ببلدية طيبة الفرعية تعديات على أراض حكومية بمساحة تُقدر بـ 174.000 متر مربع.

وأكد رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الرقابية نفذت خلال الأسبوع الحالي جولات ميدانية، أسفرت عن ضبط اعتداءات على أراضٍ حكومية بمناطق الوليد، والبدر، تم البناء عليها دون مستمسكات نظامية، والتي تمثلت في ستة أحواش تبلغ مساحتها 174.000 متر مربع، حيث جرى تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للمناطق المعتدى عليها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.