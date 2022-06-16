المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ينظم ندوة “التمكين الاقتصادي للمرأة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الاثنين القادم، فعاليات الندوة الافتراضية للمجلس العام حول “التمكين الاقتصادي للمرأة: دور المؤسسات المالية الإسلامية في سد الفجوات الحالية”.‎ وتمثل الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى للإطلاق التمهيدي لتقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين للمجلس العام بنسخته السابعة تحت عنوان: “تمكين المرأة: تقييم الممارسات والتحديات الحالية”، في حين ستجمع الندوة مجموعة من رواد الصناعة وخبراء العمل المصرفي من النساء في حلقة تفاعلية مثمرة لمناقشة عوامل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والعقبات المحاطة بها، وذلك من خلال رابط التسجيل https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dLYUegQ5TTyS6RicPbr_eg .

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