اخبار الخليج – «الأشغال»: غلق مسار واحد على كوبري سار على مراحل

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن وزارة الأشغال بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة فواصل الجسور على كوبري سار تستدعي غلق مسار واحد على مراحل في الملف المؤدي من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان للحركة المرورية المتجهة جنوباً إلى مدينة حمد.

سوف يتم العمل في الموقع المذكور بدءً من يوم الخميس الموافق 16/06/2022م الساعة 11:00 مساءً إلى يوم الأحد الموافق 19/06/2022م الساعة 05:00 صباحاً، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.