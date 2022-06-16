اخبار الخليج – «الأشغال»: غلق مسار واحد على كوبري سار على مراحل

سوف يتم العمل في الموقع المذكور بدءً من يوم الخميس الموافق 16/06/2022م الساعة 11:00 مساءً إلى يوم الأحد الموافق 19/06/2022م الساعة 05:00 صباحاً، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
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