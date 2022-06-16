اخبار الخليج – المؤيد وسفير اليابان يشاركان الشباب في فعالية «يوم مع قائد»

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد مياموتو ماسايوكي سفير اليابان في فعالية «يوم مع قائد”، وذلك بحضور سعادة السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة ونخبة من الشباب المتميز في شتى المجالات والتخصصات.

وفي بداية اللقاء تعرف سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وسعادة السيد مياموتو ماسايوكي على الشباب المشاركين في البرنامج وتخصصاتهم واهتماماتهم، كما تم مناقشة العديد من النقاط من أبرزها أهمية مشاركة الشباب البحريني في الفعالية ودورهم الدبلوماسي باعتبارهم سفراء لبلدانهم، ودور الشباب البحريني في هذا النوع من الفعاليات وأثرها في التبادل الثقافي، بالإضافة الى دور الشباب في المرحلة القادمة، وتطلعات وآمال الشباب للمستقبل ودورهم في تحقيق ذلك.

واستمع سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة سفير اليابان الى آراء الشباب وأفكارهم في الارتقاء بالشأن الشبابي في مختلف المجالات ونظرتهم المستقبلية في التعاون مع اقرانهم من اليابان وأبرز المقترحات لتقوية العلاقات الشبابية بين البلدين كما استعرض الشباب تجربتهم في المشاركة مع أقرانهم من دول العالم في برنامج سفينة شباب العالم ودورهم في إبراز ثقافة وانجازات الشباب البحريني.

الجدير بالذكر أن الفعالية تعتبر واحدة من سلسلة فعاليات «يوم مع قائد» وهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة الشبابية التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة، يلتقي فيها عدد من الشباب البحريني المتميز مع مجموعة من الشخصيات القيادية المؤثرة في المجتمع بهدف إتاحة الفرصة للتعرف على تجاربهم والدروس المستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.