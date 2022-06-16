اخبار الخليج – رئيس الأوقاف الجعفرية يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لفريق العمل الإداري لموسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح الاجتماع التنسيقي الأول لفريق عمل الإدارة لموسم عاشوراء، وذلك بحضور أعضاء الفريق من مجلس الأوقاف الجعفرية والإدارة التنفيذية استعداداً لموسم عاشوراء 1444هـ الموافق للعام 2022 م.

وفي مستهل الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بالحضور، مؤكداً حرص ومتابعة الإدارة للتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية ورؤساء المآتم والحسينيات الرجالية والنسائية والقائمين على الفعاليات والمواكب الحسينية في مختلف محافظات المملكة.

وقال الصالح خلال كلمته في مستهل الاجتماع :” لا شك أنّ موسم عاشوراء يعد من أبرز وأهم المواسم الدينية في عمل الإدارة، ويحظى هذا الموسم بالدعم والرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومؤازرة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تهيئة الدعم اللازم للشعائر الدينية.

وأثنى الصالح في هذا الإطار على الدور المشهود لرؤساء وإدارات المآتم في الالتزام على مدى العامين الماضيين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وشدد رئيس الأوقاف الجعفرية ضرورة جاهزية لجان المجلس والأقسام الإدارية لتلبية احتياجات المآتم وصرف المخصصات اللازمة وفق الآلية المتبعة وسعة إنجاز الطلبات المقدمة من المآتم لموسم عاشوراء وتذليل أية عقبات إن وجدت والاستماع لكافة الملاحظات بروح المسؤولية والشراكة.

وقدمت الإدارة التنفيذية عرضاً موجزاً عن الاستعدادات القائمة للاستعداد للموسم والتحضير لللاجتماعات التنسيقية مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والترتيب لعقد الاجتماع السنوي لرؤساء المآتم والحسينيات في مختلف محافظات مملكة البحرين والذي دأبت الإدارة على تنظيمه سنوياً لضمان توفير كافة المتطلبات للموسم.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الأوقاف الجعفرية إلى استمرار عقد اللقاءات التنسيقية للفريق وتهيئة كافة السبل لإنجاح إحياء موسم عاشوراء وتقديم كافة سبل الدعم للموسم وفق نهج الإدارة في الشراكة مع الجهات الرسمية و إدارات المآتم والحسينيات في المملكة.