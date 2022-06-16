اخبار الخليج – مدرسة ابن خلدون الوطنية تحتفل باعتماد برامج البكالوريا الدولية في كافة مراحلها

محمد بن مسعود - الدمام - حققت‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شروط‭ ‬اعتماد‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬للسنوات‭ ‬الوسطى‭ ‬وحصلت‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬لتقديم‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭. ‬

مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬الجديد،‭ ‬أصبحت‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬مدرسة‭ ‬معتمدة‭ ‬لتقديم‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬صف‭ ‬الروضة‭ ‬الأولى‭ ‬وحتى‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬حصول‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬لتقديم‭ ‬برنامج‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الروضة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢‬‮٠‬،‭ ‬وتقدّم‭ ‬المدرسة‭ ‬برنامج‭ ‬دبلوم‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬صفي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬‮١٩٩٠‬،‭ ‬كإحدى‭ ‬المدارس‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعتمدة‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬هذا‭ ‬وتستمر‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يُقدَّم‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬صفي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭.‬

احتفالا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أقامت‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬حفلا‭ ‬تكريميا‭ ‬لأفراد‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬أوال‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المدرسة‭ ‬السيد‭ ‬فاروق‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬والأستاذة‭ ‬فريدة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المؤيد،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والسيد‭ ‬فؤاد‭ ‬تقي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬والسيد‭ ‬يوسف‭ ‬خلف،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية،‭ ‬والشيخة‭ ‬جواهر‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والمعلمين‭ ‬والطلبة‭. ‬

افتتح‭ ‬الحفل‭ ‬السيد‭ ‬فؤاد‭ ‬تقي‭ ‬بكلمة‭ ‬شكرَ‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬على‭ ‬الجهودِ‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يُسجَّل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المدرسة‭ ‬والذي‭ ‬تطلّب‭ ‬من‭ ‬جانبهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والتحضير،‭ ‬وشكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬ورئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الأمناء‭ ‬والإدارة‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجان‭ ‬المتخصصة‭ ‬ومجلس‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬على‭ ‬حرصهم‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والمرافق‭ ‬المدرسية‭ ‬وعلى‭ ‬دعمهم‭ ‬المخلص‭ ‬واللامحدود‭ ‬للمدرسة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬كرّم‭ ‬السيد‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬والأستاذة‭ ‬فريدة‭ ‬المؤيد،‭ ‬المعلمين‭ ‬والموظفين‭ ‬الذين‭ ‬أتموا‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المدرسة،‭ ‬والذين‭ ‬أتموا‭ ‬عشرين‭ ‬وعشرة‭ ‬أعوام‭ ‬أيضا،‭ ‬كما‭ ‬وقدموا‭ ‬هدايا‭ ‬تذكارية‭ ‬للمعلمين‭ ‬الذين‭ ‬انتهت‭ ‬خدماتهم‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الحالي‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬كمال‭ ‬عبدالنور،‭ ‬رئيس‭ ‬المدرسة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬تحظى‭ ‬بمكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬التربوية‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا،‭ ‬فالإطار‭ ‬العام‭ ‬لهذه‭ ‬البرامج‭ ‬يُؤسس‭ ‬لربط‭ ‬تعلم‭ ‬الطالب‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حوله،‭ ‬والمدرسة‭ ‬هي‭ ‬الفضاء‭ ‬الرحب‭ ‬الذي‭ ‬يتفاعل‭ ‬الطالب‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬ويبني‭ ‬فيه‭ ‬معارفه‭ ‬ويصقل‭ ‬خبراته،‭ ‬فجميعنا‭ ‬متعلمون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفضاء‭ ‬وجميعنا‭ ‬مساهمون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المعرفة،‭ ‬كل‭ ‬بحسب‭ ‬موقعه‭.‬‭ ‬فمساهمة‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المعرفة‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقالة‭ ‬أو‭ ‬قصيدة‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬المدرسية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لوحة‭ ‬جدارية‭ ‬أو‭ ‬أداء‭ ‬فني،‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬مسؤول،‭ ‬تقرير‭ ‬صحفي،‭ ‬بحث‭ ‬علمي،‭ ‬تطبيق‭ ‬او‭ ‬لعبة‭ ‬رقمية‭ ‬،‭ ‬صورة‭ ‬فوتوغرافية،‭ ‬بناء‭ ‬روبوت‭ ‬آلي،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬أن‭ ‬تسترعي‭ ‬اهتمام‭ ‬الطلاب‭ ‬وتدفعهم‭ ‬باتجاه‭ ‬اكتشاف‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭. ‬

وعلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬ببرامجها‭ ‬التعليمية‭ ‬وأنشطتها‭ ‬ومرافقها‭ ‬والمصادر‭ ‬التي‭ ‬تملكها،‭ ‬العبء‭ ‬الأكبر‭ ‬لجعل‭ ‬الطالب‭ ‬يستشعر‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬يتعلمه‭ ‬ليتفاعلَ‭ ‬معه‭ ‬ويصبح‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬تعلمه،‭ ‬وإلا‭ ‬لانساق‭ ‬هذا‭ ‬الطالب‭ ‬بعيدا‭ ‬عما‭ ‬يتم‭ ‬تعليمه‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬الفصل‭ ‬وانشغل‭ ‬بأمور‭ ‬أكثر‭ ‬متعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعرفة‭ ‬أصبح‭ ‬متاحا‭ ‬لصغير‭ ‬السن‭ ‬وكبيره‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء،‭ ‬فالأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬والحواسيب‭ ‬السريعة‭ ‬وفرت‭ ‬كماً‭ ‬هائلاً‭ ‬من‭ ‬المعلومات،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬محكم‭ ‬ومضبوط‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭. ‬

والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬ان‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬‮«‬ممتاز‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورتي‭ ‬مراجعة‭ ‬أداء‭ ‬المدارس‭ ‬الذي‭ ‬تجريه‭ ‬إدارة‭ ‬مراجعة‭ ‬أداء‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬ورياض‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬والمدرسة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬الولايات‭ ‬الوسطى‭ ‬لاعتماد‭ ‬الكليات‭ ‬والمدارس‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬‮١٩٩٤‬