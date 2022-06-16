اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية آيسلندا بذكرى تأسيس الجمهورية

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيـس جودني يوهانسون رئيس جمهورية آيسلندا، بمناسبة ذكرى تأسيس جمهورية آيسلندا، أعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيدة كاترين ياكوبسدوتر، رئيسة وزراء جمهورية آيسلندا.