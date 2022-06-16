اخبار الخليج – «جمعية سيدات الأعمال»: التشكيل الوزاري الجديد تأكيد على دعم القيادة للمرأة والشباب

الخميس 16 يونيو 2022, 12:32 م
ثمنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية المرسوم الملكي السامي رقم 25 لسنة 2022 الخاص بالتعديلات الوزارية الجديدة في البحرين، ورفعت الجمعية في بيان رسمي بهذه المناسبة تهانيها ومباركتها للوزارة الجديدة برئاسة صاحب الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأعربت الجمعية عن سعادتها بالتشكيل الوزاري الجديد بما تضمنه من وجوه شابة ووزراء جدد في أكثر من 13 وزارة مختلفة، بما في ذلك 4 وجوه نسائية جديدة وهو ما يعكس ثقة القيادة الرشيدة في المرأة البحرينية وما وصلت إليه من مكانة كبيرة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة والدور المهم والمؤثر الذي لعبه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم خلال السنوات الأخيرة وأفرز هذه الكفاءات النسائية التي باتت محورا رئيسيا في مراكز صنع القرار على أصعدة العمل العام كافة، وأكدت الجمعية أن التشكيل الجديد سيدفع بالعمل الإبداعي والمتميز في الحكومة ليساهم في رفعة وازدهار مملكة البحرين، ويؤكد دور الشباب الحيوي في مواصلة مسيرة البناء لنهضة البحرين المتجددة من خلال تصورهم لحلول ومبادرات مستحدثة تساهم في استمرار العمل الحكومي وفقاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ودعت الجمعية للحكومة الرشيدة بالتوفيق لمواصلة خطى التطوير والتنمية المستدامة تحت قيادة جلالة الملك المعظم وتعزيز المكتسبات والمنجزات التي تحققت عبر الجهود المخلصة والمتكاملة بروح فريق البحرين في جميع المواقع لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح الوطن والمواطن، على الأسس التي ارساها جلالة الملك من خلال ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين لنبلغ الأهداف التي وضعتها رؤية جلالته الثاقبة لبناء غد الوطن المشرق وفق مبادئ التنافسية والاستدامة والتنافسية التي تضمنتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جهتها قالت السيدة أحلام جناحي رئيسة الجمعية “بداية نوجه خالص الشكر الى مجموعة الوزراء التي غادرت الحكومة لأنهم لم يدخروا جهدا في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق تطلعات المواطنين، ونأمل من مجموعة الوزراء الجدد أن يبذلوا كل ما لديهم من جهد وعرق وأن يكونوا على قدر الثقة الملكية السامية وأن يحققوا المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن البحريني”.
وتابعت قائلة “ متفائلون كثيرا بانتقاء عناصر الشباب والمرأة في التشكيل الوزاري الجديد وهو الأمر الذي من شأنه أن يضخ دماء الحيوية والنشاط في أواصر العمل الحكومي وطرح المزيد من الأفكار الشابة والمتجددة بالشكل الذي يحقق طموح القيادة الرشيدة وآمال المواطنين”.
وأكدت جناحي أن التعديل الوزاري الجديد يحمل رسائل مفعمة بالإيجابية والأمل والحرص الكبير الذي تبديه الحكومة على التطوير والتجديد والانطلاق بالعمل الحكومي لآفاق رحبة من العطاء والإبداع والابتكار، وللمزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية الجديدة.. مؤكدة أن التعديل الوزاري يتناسب مع تطلعات المواطنين في تمكين المرأة البحرينية لإثراء العمل الحكومي، وتمكين الشباب في جميع التعيينات الجديدة وهي سياسة باتت متنامية في السنوات الأخيرة وخاصة منذ تولي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئاسة الحكومة.
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