اخبار الخليج – «جمعية سيدات الأعمال»: التشكيل الوزاري الجديد تأكيد على دعم القيادة للمرأة والشباب

‏ ثمنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية المرسوم الملكي السامي رقم 25 لسنة 2022 الخاص ‏بالتعديلات الوزارية الجديدة في البحرين، ورفعت الجمعية في بيان رسمي بهذه المناسبة ‏تهانيها ومباركتها للوزارة الجديدة برئاسة صاحب الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي ‏العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.‏

‏ وأعربت الجمعية عن سعادتها بالتشكيل الوزاري الجديد بما تضمنه من وجوه شابة ووزراء ‏جدد في أكثر من 13 وزارة مختلفة، بما في ذلك 4 وجوه نسائية جديدة وهو ما يعكس ثقة ‏القيادة الرشيدة في المرأة البحرينية وما وصلت إليه من مكانة كبيرة في ظل العهد الزاهر ‏لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة والدور المهم والمؤثر الذي لعبه المجلس الأعلى ‏للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم ‏خلال السنوات الأخيرة وأفرز هذه الكفاءات النسائية التي باتت محورا رئيسيا في مراكز صنع ‏القرار على أصعدة العمل العام كافة، وأكدت الجمعية أن التشكيل الجديد سيدفع بالعمل ‏الإبداعي والمتميز في الحكومة ليساهم في رفعة وازدهار مملكة البحرين، ويؤكد دور الشباب ‏الحيوي في مواصلة مسيرة البناء لنهضة البحرين المتجددة من خلال تصورهم لحلول ‏ومبادرات مستحدثة تساهم في استمرار العمل الحكومي وفقاً لرؤية صاحب السمو الملكي ‏الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.‏

ودعت الجمعية للحكومة الرشيدة بالتوفيق لمواصلة خطى التطوير والتنمية المستدامة تحت ‏قيادة جلالة الملك المعظم وتعزيز المكتسبات والمنجزات التي تحققت عبر الجهود المخلصة ‏والمتكاملة بروح فريق البحرين في جميع المواقع لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات ‏لصالح الوطن والمواطن، على الأسس التي ارساها جلالة الملك من خلال ميثاق العمل ‏الوطني، ودستور مملكة البحرين لنبلغ الأهداف التي وضعتها رؤية جلالته الثاقبة لبناء غد ‏الوطن المشرق وفق مبادئ التنافسية والاستدامة والتنافسية التي تضمنتها رؤية البحرين ‏الاقتصادية 2030.‏

‏ من جهتها قالت السيدة أحلام جناحي رئيسة الجمعية “بداية نوجه خالص الشكر الى مجموعة ‏الوزراء التي غادرت الحكومة لأنهم لم يدخروا جهدا في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ‏وتحقيق تطلعات المواطنين، ونأمل من مجموعة الوزراء الجدد أن يبذلوا كل ما لديهم من جهد ‏وعرق وأن يكونوا على قدر الثقة الملكية السامية وأن يحققوا المزيد من المكتسبات للوطن ‏والمواطن البحريني”.‏

‏ وتابعت قائلة “ متفائلون كثيرا بانتقاء عناصر الشباب والمرأة في التشكيل الوزاري الجديد ‏وهو الأمر الذي من شأنه أن يضخ دماء الحيوية والنشاط في أواصر العمل الحكومي وطرح ‏المزيد من الأفكار الشابة والمتجددة بالشكل الذي يحقق طموح القيادة الرشيدة وآمال ‏المواطنين”.‏

وأكدت جناحي أن التعديل الوزاري الجديد يحمل رسائل مفعمة بالإيجابية والأمل والحرص ‏الكبير الذي تبديه الحكومة على التطوير والتجديد والانطلاق بالعمل الحكومي لآفاق رحبة من ‏العطاء والإبداع والابتكار، وللمزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية الجديدة.. مؤكدة أن ‏التعديل الوزاري يتناسب مع تطلعات المواطنين في تمكين المرأة البحرينية لإثراء العمل ‏الحكومي، وتمكين الشباب في جميع التعيينات الجديدة وهي سياسة باتت متنامية في السنوات ‏الأخيرة وخاصة منذ تولي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئاسة الحكومة.‏