شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي.. «الغطاء النباتي» يقيم فعالية «النهوض من الجفاف معًا» لمكافحة التصحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت قبل قليل فعاليات النهوض من الجفاف معًا" الذي يقيمها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ، حيث شارك فيها 25 متخصصًا وخبيرًا محليًّا ودوليًّا ومهتمًّا بالمجال من المركز، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في المملكة وإيطاليا، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل (سلس)، وعدد من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الدولية؛ بهدف التعريف بالتصحر والجفاف، وتعزيز الوعي العام به، ومناقشة آثاره ودور التقنيات الحديثة في مكافحته.

تناولت الورشة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالتصحر والجفاف وآليات مواجهته، منها واقع التصحر والجفاف وطرق تقييمه، وآثار الجفاف وتدابير التكيف معه في المناطق الجافة وشبه الجافة، وأهم الإجراءات المبتكرة والتقنيات الحديثة للحد منه، إضافة إلى دور الغطاء النباتي في مواجهة التصحر والجفاف والتقليل من آثاره، مع استعراض أحد النماذج العالمية في التخفيف من حدة الجفاف، ومنها المركز الوطني الأمريكي، وكذلك تجربة مركز الغطاء النباتي في استخدام تقنيات التشجير المختلفة وجهوده في مكافحة التصحر، ودور المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية في مواجهة الظواهر الغبارية والحد من المخاطر الناجمة عنها.