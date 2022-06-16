شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: المملكة اليوم مبنية على الوجه الصحيح من خلال مكافحة الإرهاب والقضاء على الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن الشعب السعودي يعيش اليوم ضمن دولة حديثة، "لا غلو ولا تطرف ولا إرهاب أو فساد أو ظلم ولا بطش"، مضيفا "لوكان هناك عملة ذات وجهين لكان الوجه الأول للملك عبد العزيز الذي أسس وبنى وسار على نهجه الملوك، والوجه الثاني لسمو ولي العهد محمد بن سلمان أيده الله، الذي يقوم بعمل جبار وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وهو عمل لا يقوم به إلا الأفذاذ في التاريخ"، فالصورة الأولى فيها المؤسس والصورة الثانية فيها باني المملكة الحديثة، وبيّن أن المملكة اليوم على الوجه الصحيح، من خلال مكافحة الإرهاب وتنقية أفكار الناس من البدع والقضاء على الفساد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معالي الوزير عقب تفقده جاهزية مساجد المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتدشين عدد من المشاريع الحيوية فيها.