Netflix تنتج «تحدي لعبة الحبار الحقيقية» والفائز يصبح مليونيرا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تقوم Netflix بعمل لعبة الحبار بشكل حقيقي، ويقوم موقع البث بإنشاء سلسلة منافسة من 10 حلقات تسمى تحدي لعبة الحبار بمنافسة 456 شخص، على غرار المسلسل، والفائز سيحصل على أكبر جائزة نقدية في تاريخ تلفزيون تقدر بقيمة 4.56 مليون دولار.

وفي المسلسل الدرامي الكوري الذي ألهم هذا البرنامج الواقعي، يلعب مئات المتسابقين ألعابًا للأطفال في منافسة فريدة ترى فائزًا واحدًا يتحرر من الديون ويطلق الخاسرون النار ويحرقون جثته، المتسابقون في تحدي لعبة الحبار لن يتم تنفيذ التحدي بواسطة القناصين وإحراقهم ، ولكن مثل لعبة الحبار الخيالية ، سيكون هناك 456 منهم للتخلص منهم، وذكرت نتفليكس إنه أكبر برنامج تلفزيوني واقعي على الإطلاق.

وتعتبر لعبة الحبار أكثر برامج نتفليكس شهرة على الإطلاق، وقد كانت موجودة في كل مكان لمدة شهرين في عام 2021، وافترضت نتفليكس بأن نجاح العرض سيعتمد على الشخصيات غير المكتوبة للمنافسين، ولم تعلن نتفليكس بعد عن موعد إصدار تحدي لعبة الحبار .