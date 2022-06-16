دراسة تكشف عن أفضل 4 مكملات غذائية أثبتت فاعليتها في نضارة ورطوبة البشرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت دراسة جديدة، أجريت على أربعة مكملات غذائية وهم الكولاجين والسيراميد والهيالورونان والبروسيانيدين، عن إمكانية هذه المكملات في تعزيز ترطيب البشرة، مما يساهم في جعلها أكثر حيوية ونضارة وأقل تجاعيد.
وخلصت الدراسة التي أجراها الباحثون وتم نشرها في مجلة Frontiers in Nutrition إلى أن المكملات الأربعة المذكورة “أثبتت فعاليتها” في ترطيب البشرة.
وأوضحت مستشارة التغذية كاثي سيجل :” يمكن بدلا من تناول هذه المكملات، أن تنظر إلى نظامك الغذائي بشكل عام”، مشيرة إلى أن التركيز على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية هو أفضل بداية عند التفكير في الحفاظ على بشرة صحية واستعادتها ”
ورغم فوائد هذه المكملات، إلا ان الدكتورة ليزا يونغ عضو مجلس الخبراء الوطني، حذرت من التأثيرات طويلة المدى لهذه المركبات قائلة : “اتبع نظاما غذائيا صحيا، وحافظ على رطوبتك، ومارس نظافة الجلد الصحية، قد تساعد المكملات الغذائية ولكننا لا نعرف التأثيرات طويلة المدى أو التفاعلات مع الأدوية”.
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