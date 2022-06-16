“الحج والعمرة” تكشف سبب تغيير الباقات المختارة لبعض المرشحين للحج بعد ظهور نتائج القرعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ردت وزارة الحج والعمرة على استفسارات البعض بشأن سبب تغيير الباقات التي تم اختيارها من قبل عدد كبير من حجاج الداخل، بعد ظهور نتائج القرعة.
وبينت الوزارة، أن السبب في الأمر هو أن القرعة الإلكترونية لم تتمكن من اختيار أي من الباقات المفضلة مسبقًا لدى المرشح، مشيرة إلى نه سيتم ترشيح باقة أخرى من خلال المُتاح منها بنظام القرعة أيضًا، حيث سيكون للمرشح الخيار بقبول الباقة التي رشح لها أو انتظار القرعة القادمة في حال الترشح.
وكتبت الوزارة ردًا على استفسارات المواطنين: “نتفهم طلبك، نفيدكم بأن القرعة الالكترونية لم تتمكن من اختيار اي من الباقات المفضلة مسبقا لديك، وحرصا على منح فرصة أخرى لك، فقد تم ترشيح باقة أخرى من خلال المتاح منها بنظام القرعة أيضا. والخيار متاح لك بالاختيار أو انتظار القرعة القادمة في حال ترشحكم بمشيئة الله.
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